Цхинвал, , 12:16 — REGNUM Заключенные цхинвальского изолятора временного содержания (ИВС) 27 сентября объявили голодовку. Причины голодовки заключенные изложили в своем письме на имя спикера парламента Алана Тадтаева. Об этом 30 сентября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

В своем письме заключенные требуют увеличения количества передач от родных и улучшения условий содержания. Тадтаев в беседе с «Рес» отметил, что профильный комитет парламента занимается этим вопросом, к проблеме подключился министр юстиции.

Заключенных навестил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов, в скором времени с заключенными встретится спикер парламента.