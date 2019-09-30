Новоуральск, Свердловская область, , 12:03 — REGNUM В Новоуральске возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной вырубке деревьев (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вырубка леса (сс) skoddeheimen

Уголовное дело возбуждено по итогам надзорных мероприятий, проведённых совместно с оперативниками управления ФСБ по Свердловской области.

В ходе проверки установлено, что житель села Мурзинки и иные, неустановленные на данный момент лица, вырубили 10 деревьев (восемь елей, берёзу и ольху) на территории Невьянского лесничества, нарушив Лесной кодекс РФ.

Отметим, что сумма нанесённого ущерба составила более 445 тыс. рублей. Расследование дела находится на контроле надзорных органов.