ст-ца Имеретинская, , 11:56 — REGNUM Мужчина с ножовкой проник в помещение кабинета начальных классов школы в станице Имеретинской Горячеключевского района Краснодарского края утром 30 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

33-летний мужчина вошёл в класс с ножовкой в руках около 08:30 утра и попытался нанести себе увечья. Через некоторое время его задержали сотрудники правоохранительных органов — его доставили в больницу с порезами на шее. Ни школьники, ни сотрудники школы не пострадали. По данному факту следователи начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в станице Тбилисской Кубани экстренно закрыли школу №2 — причиной стала угроза обрушения здания учебного заведения.