Петуховский район, Курганская область, , 11:54 — REGNUM В Курганской области около села Зотино Петуховского района были задержаны трое граждан одной из стран Средней Азии при попытке незаконного пересечения российской границы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Нелегалы пытались проникнуть в Россию под покровом ночи пешком, в обход установленных пунктов пропуска. Признаки нарушения границы были выявлены с помощью технических средств. Наряд пограничников вместо со служебной собакой быстро обнаружили нарушителей.

В отношении нелегалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц»).