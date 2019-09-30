Красногорск, , 11:58 — REGNUM В Московской области от крупного дистрибьютора игрушек добились возмещения ущерба от неуплаты налогов на сумму в 847 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в пресс-службе СК РФ.

По данным ГСУ СК России по Московской области, с 2015 по 2016 годы генеральный директор ООО «Сакс Игрушки», уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), он принял решение о полном погашении задолженности на сумму более 847 млн рублей. В связи с полным возмещением ущерба головное дело обещают прекратить в ближайшее время.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье двух высокопоставленных чиновников — министра финансов Марину Кириллову и бывшего министра территориального развития Виктора Паздникову — подозревают в оказании помощи по уклонению от налогов АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (ЗабТЭК).

Читайте ранее в этом сюжете: Двух высокопоставленных чиновников Забайкалья подозревают в преступлении