Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM Реабилитационный центр «Урал без наркотиков» подвергся вандализму. Об этом сообщает «Новый день».

Неизвестные испортили вывеску учреждения. Ночью с 29 на 30 сентября надпись «Урал без наркотиков» превратилась в «Урал без котиков» — приставка «нар» была закрашена чёрной краской.

По словам главврача областной наркологической больницы Антона Поддубного, вывеску после акта вандализма снимут.

Напомним, в августе 2019 года в Екатеринбурге вандалы разрушили детскую площадку. Она не продержалась и двух дней.

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