Самара, , 11:49 — REGNUM Мужчина в Самаре признан виновным в мошенничестве. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В суде установлено, что в 2017 году местный житель обманул нескольких граждан, оповестив их о том, что он сможет оказать содействие в приобретении автомобилей Toyota и Lexus со значительной скидкой. Кроме этого, он пообещал реализовать по системе Трейд Ин автомобили любых марок по завышенной цене. При этом мужчина выдавал себя за представителя ООО «Тойота Мотор».

В результате мошеннических действий мужчина похитил у граждан принадлежащие им денежные средства на общую сумму более 132 миллионов рублей.

Федеральный суд Промышленного района города Самары признал мужчину виновным в совершении 22 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к наказанию в виде 6 лет лишения свободы.