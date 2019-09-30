Аруша, Танзания, , 11:41 — REGNUM Канадский турист погиб в субботу, 28 сентября, прыгая с парашютом с вершины горы Килиманджаро, самой высокой вершины Африки и главной туристической достопримечательности Танзании. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Парашют dimitrisvetsikas1969

По словам представителя танзанийских национальных парков Танзании Паскаля Шелутете, 51-летний Джастин Килло погиб после того, как его парашют не раскрылся.

Килло прибыл в страну 20 сентября, добавил он.

По информации журналистов, около 50 000 человек поднимаются на гору высотой почти 6000 метров, расположенную недалеко от северо-восточной границы Танзании с Кенией каждый год.