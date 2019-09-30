Красноярск, , 11:37 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного ОП №9 МУ МВД России «Красноярское. Как сообщили ИА REGNUM 30 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю, полицейский подозревается в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, 22 сентября в отдел полиции №9 поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2105 в микрорайоне Солнечный. 24 сентября машину нашли. В полицию доставили причастного к угону жителя Красноярска.

Он заявил, что вместе с двумя знакомыми пытался завести автомобиль без цели хищения. Между тем полицейский заявил подозреваемому, что его действия подпадают под статью 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»), но за деньги он готов переквалифицировать её на менее тяжкую (статья 158 УК РФ — «Кража»).

26 сентября полицейский получил от мужчины взятку в сумме 28 тысяч рублей. Подозреваемый допрошен и находится под подпиской о невыезде. По информации следствия, он полностью признал свою вину, расследование продолжается.

Информацию о пойманном на взятке полицейском также прокомментировали в краевом ГУ МВД.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, подозреваемого задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД по региону. В отношении оперуполномоченного проводится служебная проверка. Он отстранён от занимаемой должности.

«Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесёт наказание в соответствии с законодательством», — подчеркнули в полиции, добавив, что непосредственные руководители оперуполномоченного будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске четверо экс-полицейских и их знакомый предстанут перед судом по обвинению в получении взяток, пособничестве и посредничестве.

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