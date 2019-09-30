Магас, , 11:18 — REGNUM В Ингушетии произошло нападение на сотрудников полиции. Ранен один из полицейских. Его доставили в медучреждение с раной руки.

Инцидент произошел в городе Карабулаке, пишет «Интерфакс-Юг». Находящийся при исполнении служебных обязанностей патруль отдела МВД по городу остановил для проверки документов подозрительного гражданина.

«Мужчина стал вести себя агрессивно, набросился на полицейских, угрожая ножом», — пишет агентство.

Стражам порядка пришлось применить табельное оружие. Нападавший ранен. Его госпитализировали. В настоящее время личность хулигана установлена. Им оказался 18-летний житель города Карабулака.

Отметим, что правоохранительные органы комментариев по поводу инцидента пока не дали.