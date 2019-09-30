Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Краснодара в Иркутск. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе перевозчика.

По данным авиакомпании, при взлёте из аэропорта Краснодара самолёт А320 столкнулся с птицей. Экипаж доложил о инциденте и было принято решение приземлиться в аэропорту «Кольцово», который у «УА» является базовым, и осмотреть воздушное судно.

Пассажиры будут доставлены другим бортом, отметили в авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей в аэропорту «Домодедово». А 15 августа в подмосковном Жуковском лайнер той же авиакомпании сел в поле кукурузы. Причиной стало попадание чаек в двигатели, из-за чего машина вышла из строя.