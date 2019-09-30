Смоленск, , 11:03 — REGNUM Восемь человек пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП в Смоленске с участием автобуса ПАЗ утром 30 сентября, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Авария произошла около 08:45 в районе дома №7а по улице 12 лет Октября в областном центре. По предварительным данным, водитель, управляя автобусом ПАЗ, врезался в дерево.

По предварительным данным, в ДТП пострадали восемь пассажиров автобуса, однако, добавили в полиции, данные о пострадавших уточняются. Выясняются и обстоятельства аварии.

Как уточнили в полиции, за минувшие выходные, 28−29 сентября, сотрудниками ГИБДД региона было выявлено более 800 административных нарушений.