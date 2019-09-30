Новосибирск, , 10:48 — REGNUM В Новосибирске после сообщения об отравлении учеников школы в Октябрьском районе проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, проверка начата по факту отравления учеников в двух школах города — по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следователи вместе с представителями Роспотребнадзора устанавливают обстоятельства произошедшего. Подробностей не сообщается.