Пекин, , 10:59 — REGNUM Сотрудники полиции Китая вернули в тюрьму 63-летнего мужчину, совершившего 17 лет назад побег из тюрьмы и скрывавшегося в пещере в провинции Юньнань на юго-западе страны. Местонахождение беглеца было установлено при помощи дрона, передает 30 сентября агентство ВВС со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сун Цзян был приговорен к тюремному заключению за торговлю женщинами и детьми, но в 2002 году сбежал из тюрьмы. Он скрывался в крошечной пещере в течение многих лет.

В полицию в начале сентября поступила информация, что беглеца видели в окрестностях его родного города в провинции Юньнань. При помощи дронов было обнаружено его укрытие и бытовой мусор вокруг.

Затем сотрудники полиции поднялись в горы и выследили Суна, укрывавшегося в маленькой пещере все 17 лет. Мужчина так долго жил в уединении, что ему было трудно общаться с сотрудниками полиции.

Мужчина был возвращен в тюрьму.