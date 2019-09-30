Сумы, Украина, , 10:45 — REGNUM Трое из десяти пострадавших во время взрыва на предприятии в Сумах остаются в больнице, сообщил 30 сентября телеканал «1+1».

В реанимации остаются двое мужчин и женщина, которые находились ближе всех к эпицентру взрыва. Больше всего пострадал 27-летний мужчина.

«Ожоги лица, туловища, конечностей — до 70% поверхности тела. Тяжелый ожоговый шок. Прогнозы здесь, как говорится, неуместно делать», — рассказал представитель больницы.

Пострадавшие рассказывают, якобы взорвалась труба, которая шла от одного из станков. После этого загорелась пластиковая отделка стен и утеплитель.

Как сообщил телеканал «1+1», пожар произошёл на предприятии по переработке бутылок. Пострадали десять человек, площадь пожара составила около 50 кв. метров.

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