Село Левокумское, Ставропольский край, , 10:43 — REGNUM Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Левокумском районе Ставрополья. Все они госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне, 29 сентября, примерно в 15:40, на трассе Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды. По предварительным данным, Toyota Corolla и «ВАЗ-21 099» столкнулись из-за того, что водитель иномарки — 47-летний житель Левокумского района — нарушил правила обгона.

Среди пострадавших 9-летний ребенок. Как отметили в Госавтоинспекции, ему удалось избежать серьезных травм благодаря детскому креслу с удерживающим устройством. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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