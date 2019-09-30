Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Столкновение автомобилей BMW и Volkswagen произошло ранним утром 30 сентября на перекрестке Невского проспекта и Думской улицы в Центральном районе Санкт-Петербурга.

ДТП на Невском проспекте, 30.09.19 УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

После удара BMW потерял управление, снес две опоры дорожных знаков и врезался в ограждение подземного пешеходного перехода, ведущего на станцию метро «Невский проспект». Одна из упавших опор перегородила людям вход в подземный переход.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 05:10 мск. Несмотря на серьезные последствия для дорожной инфраструктуры, в самом ДТП никто не пострадал.

На место происшествия прибыли аварийные службы, которые оперативно ликвидировали его последствия.

По мнению очевидцев, водитель одного из автомобилей мог до этого ДТП находиться в одном из злачных мест на Думской улице. Напомним, после посещения этой улицы другой нарушитель насмерть сбил двух человек на тротуаре Невского проспекта.

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