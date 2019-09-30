Анкара, , 10:29 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали около 1 тонны запрещенных наркотических препаратов, об этом 30 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация была проведена в провинции Измир. Наркотики были обнаружены в автомобиле, припаркованном в одном из районов региона. Водитель транспортного средства был задержан.

Напомним, по официальным данным, в Турции за 2018 год было конфисковано порядка 17,3 тонны героина. По подозрению в незаконном распространении наркотиков задержали около 1 тыс. 500 человек.