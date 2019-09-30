Самара, , 10:20 — REGNUM Три человека, в том числе несовершеннолетний мальчик, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи. Об это 30 сентября сообщает ГТРК «Самара».

ДТП произошло ночью 29 сентября. Lada Priora столкнулась с машиной скорой помощи на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда Самары. По сообщению очевидцев, в результате аварии машина скорой помощи перевернулась на бок.

Ребенок, находившийся в ней со своей матерью, получил ушибы. Сейчас он госпитализирован. Других пострадавших врачи после осмотра отпустили домой.