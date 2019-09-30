Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении уроженца Челябинской области, обвиняемого в двойном убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свердловский областной суд признал его виновным и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Также подсудимый выплатит представителям потерпевших компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей и расходов на похороны.

Отметим, что приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

По версии следствия, преступление произошло 3 января 2019 года, когда трое мужчин и одна женщина совместно распивали спиртное. В ходе застолья возник конфликт из-за денег, потраченных на выпивку, который завершился поножовщиной и гибелью двух человек. Женщине удалось сбежать.