Соледар, ДНР, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел территории ДНР со стороны ВСУ, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По территории Донецкой Народной Республики были выпущены 170 единиц боеприпасов.

На горловском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм, 13 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские формирования выпустили четыре мины калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 35 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, произвели четыре выстрела из орудий танков, использовали гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Зайцево, Озеряновка, Ясиноватая, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Александровка, Докучаевск, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в населённом пункте Гольмовский повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего посёлок был частично обесточен. Осколочное ранение руки получил мирный житель посёлка Зайцево.

Читайте также: При обстреле территории ДНР войсками Украины ранен мирный житель

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела ВСУ пулевое ранение головы получил мужчина, находившийся на контрольно-пропускном пункте между ДНР и Украиной в районе Горловки.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель ДНР ранен в результате обстрела со стороны ВСУ — СЦКК