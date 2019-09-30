Нижний Новгород, , 10:05 — REGNUM Дальнеконстантиновский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего мужчины, который не работал и не имел постоянного места жительства, по пяти эпизодам преступлений по ч. 3 ст.162 УК РФ («Разбой»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Задержание преступной группировки

Установлено, что в 2017 году мужчина со знакомыми совершали нападения на пенсионеров в Дальнеконстантиновском и Павловском районах области.

Банда проникала в дома одиноких пенсионеров ночью. Угрожая оружием, нападавшие избивали жертв и похищали золотые цепочки, серьги, кольца, а также деньги. Мобильные телефоны пострадавших также похищались и выбрасывались, чтобы жертвы не могли вызвать помощь. В двух случаях пожилых женщин связывали. Общая сумма похищенных денежных средств составила 69 тыс. рублей — у пенсионеров украли от 2,6 тыс. до 30 тыс. рублей. Золото затем продавалось.

Главарь банды получил 9 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Еще один фигурант дела в 2018 году получил наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима. При этом оба преступника ранее неоднократно судимы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Ставрополье была осуждена банда, на протяжении двух лет совершавшая разбойные нападения на пожилых людей. Они не только грабили пенсионеров, но и избивали их. Двое пострадавших скончались в больнице. Трое мужчин и женщина под разными предлогами попадали в дома пенсионеров, жестоко избивали их и похищали имущество и деньги. В общей сложности разбойники награбили имущества и денег на сумму более 500 тыс. рублей.