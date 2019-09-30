Анкара, , 09:54 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» еще пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в провинции Сиирт, об этом 29 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

В общей сложности в указанной провинции за последнее время были обезврежены восемь курдских повстанцев. Спецоперация проходила при поддержке авиации.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-востоке Турции «нейтрализовали» двух курдских повстанцев — СМИ