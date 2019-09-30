Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Подросток упал в канал в центре Санкт-Петербурга. Мальчика удалось вытащить из воды живым, он госпитализирован.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», 13-летний подросток из семьи мигрантов упал в воду днем 29 сентября у дома 131 по набережной канала Грибоедова.

На место прибыла скорая помощь, которая отвезла ребенка в Детскую больницу №1 в состоянии коллапса.

Очнувшийся мальчик рассказал, что стоял на мосту после квеста и смотрел в воду, когда потерял сознание и упал с моста в воду.

Врачи оценили состояние пострадавшего как средняя степень тяжести.

Напомним, что в летний период в Петербурге и его пригородах, на Неве и на Финском заливе, произошло немало случаев утопления людей, некоторые из них окончились летальным исходом. Среди погибших и пострадавших были подростки.

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