Монастырище, , 09:52 — REGNUM В городе Монастырище Черкасской области Украины полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на дом местного предпринимателя, сообщили 29 сентября в пресс-службе национальной полиции Украины.

«Двое мужчин в масках и перчатках проникли в дом местного предпринимателя, в котором находился его несовершеннолетний сын, и, угрожая парню оружием, завладели денежными средствами в сумме пятьсот тысяч гривен», — сказано в сообщении.

Полицейские перекрыли выезды из города, к ним на помощь пришли сотрудники батальона полиции особого назначения и кинологи. В четырёх километрах от места преступления в лесу полицейские обнаружили двух мужчин. Одного из них удалось задержать. При нём были найдены деньги.

Подозреваемым оказался житель Уманского района Черкасской области. Ранее он привлекался к ответственности за подобные преступления. Полиция также разыскивает его предполагаемого сообщника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские задержали двух жителей Черкасс, подозреваемых в пытках и убийстве двух мужчин.

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