Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM В Свердловской области с 27 по 29 сентября задержаны 162 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, из них 19 водителей пойманы в пьяном виде за рулём повторно. Им грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сплошных рейдов в прошлые выходные, за три дня, с 20 по 22 сентября, в нетрезвом состоянии за рулём задержано 129 водителей, из них 14 — повторно.

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