Самара, , 09:50 — REGNUM Двух женщин, которых обвиняют в хищении у 82-летней пенсионерки всех ее сбережений, задержали полицейские Самары. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как пояснила потерпевшая, ранее работавшая педагогом, неизвестные встретили ее возле одного из отделений кредитного учреждения. Пенсионерка в одной из женщин якобы узнала свою ученицу, поэтому у нее не возникло никаких подозрений.

Во время разговора предполагаемые мошенницы назвались сотрудниками социальной службы и настояли в необходимости попасть к пенсионерке в квартиру. Во время посещения, они выяснили, где у женщины хранятся наличные деньги и похитили все имеющиеся в квартире денежные сбережения, а затем спешно покинули квартиру.

Отмечается, что подозреваемыми оказались безработные местная жительница 1991 года рождения и 32-летняя жительница Чапаевска, которая ранее была неоднократно судима за мошенничество и кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемые находятся под стражей.