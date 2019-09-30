Митилини, 30 сентября 2019, 09:29 — REGNUM Мигранты подняли бунт 29 сентября в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос, передает телеканал Alpha.
Сообщается, что на территории лагеря вспыхнуло два пожара. Когда пожарные прибыли на место, мигранты напали на них и разгромили две машины спасателей.
По предварительным данным, произошло столкновение разных этнических групп беженцев.
Представители администрации лагеря покинули свои помещения. На место прибыли подразделения полиции, которые применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Найдены тела погибших: женщины и ребенка. Спасаясь от разгневанной толпы, сотни семей срочно покинули лагерь.
Эвстратиос Кители, мэр города Митилини, административного центра острова, сообщил, что ситуация выходит из-под контроля.
Напомним, в лагере для беженцев на острове Лесбос находится 10 тысяч человек, в то время как он рассчитан на 3 тысячи.