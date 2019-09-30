Гонконг, Китай, , 09:20 — REGNUM Индонезийский журналист был ранен резиновой пулей, когда освещал демонстрацию, которая привела к беспорядкам в Гонконге 29 сентября, сообщает генеральное консульство Индонезии.

Известно, что резиновая пуля попала журналисту газеты Suara Hong Kong в лицо. Пострадавший был срочно отправлен в больницу.

«Генеральное консульство Индонезии напрямую координирует свои действия с местными властями и коллегами-журналистами для выяснения условий и подготовки помощи заинтересованным лицам», — говорится в письменном заявлении консульства.

Генконсульство Индонезии в Гонконге еще раз призвало граждан своей страны, включая сотрудников индонезийского Красного Креста в Гонконге в настоящее время держаться подальше от мест проведения демонстраций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Гонконга задержали свыше 100 протестующих.

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