Кызыл, , 09:19 — REGNUM В Туве семейная ссора отца с сыном закончилась госпитализацией последнего. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в больницу был доставлен 25-летний житель села Анос Чемальского района с проникающим ножевым ранением.

Предварительно установлено, что 57-летний отец потерпевшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать сыну претензии по поводу его образа жизни. Тот не остался в долгу, из-за чего разгорелся конфликт.

«В ходе разгоревшейся ссоры, не совладав с эмоциями, мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил им сына в область живота», — сообщили в МВД.

Сожительница подозреваемого, ставшая очевидцем случившегося, позвонила сестре и попросила вызвать скорую помощь.

Отец пострадавшего уже дал признательные показания. При этом свой поступок он пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения.

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