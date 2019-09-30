Проведения, , 09:17 — REGNUM В посёлке Провидения в Чукотском автономном округе бдительные жители помогли предотвратить хищение в большом количестве мяса оленя и рыбы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации областного УМВД, в полицию позвонила женщина и сообщала, что в автомобиль её знакомого проник мужчина.

«Сотрудники прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего безработного, ранее судимого мужчину, который намеревался похитить из автомобиль ЗИЛ более 30 кг оленины и шесть кг рыбы», — пояснили в МВД Чукотки.

Любителю поживиться за чужой счёт, грозит срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на парковке у мужчины карманники вытащили 1 млн рублей и скрылись.