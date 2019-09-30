Горловка, ДНР, 30 сентября 2019, 09:17 — REGNUM В результате обстрела ВСУ ранение получил мужчина, находившийся на контрольно-пропускном пункте в районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Утром 30 сентября украинские силовики со стороны Майорска обстреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия посёлок шахты 6/7 на окраине Горловки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских обстрелов, осколочное ранение в руку получил мирный житель посёлка Зайцево 1965 года рождения.
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