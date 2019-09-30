Москва, , 09:11 — REGNUM В квартире жилого дома в Москве обнаружили мужчину с перерезанным горлом, передаёт 30 сентября телеканал «РенТВ».

Пострадавший находился в жилом помещении на улице Нижегородской, при этом сам являлся бездомным. Его доставили в одну из московских больниц, где положили в реанимацию.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, идёт доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в московскую больницу доставлен бездомный мужчина 1980 года рождения с травмами. Он рассказал, что был избит неизвестными ему людьми на улице Чаплыгина.

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