Находка, Приморский край, , 09:10 — REGNUM Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников в Японском море, сообщили 30 сентября в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в Находке арестовал на два месяца шестерых граждан КНДР по делу о нападении на российских пограничников.

Напомним, 17 сентября экипаж одной из северокорейских шхун совершил вооружённое нападение на группу российских пограничников, высадившихся к ним на борт для досмотра в районе банки Кито-Ямато. В результате нападения трое пограничников получили ранения. Всего по данному делу были задержаны более 80 граждан КНДР.

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