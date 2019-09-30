Мегион, Югра, , 09:06 — REGNUM В Мегионе (ХМАО) завершена прокурорская проверка по факту обрушения части конструкции многоквартирного дома по ул.Садовой. Установлено, что Югорский фонд капитального ремонта не обеспечил должный контроль за работой подрядчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Югры.

Обрушение парапета повлекли нарушения технологических процессов при производстве работ подрядчиками — ООО «Ремикс», ООО «Север-Строй» и ИП Таухетдинов Р.А.

В отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.9.4 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)»). Оно направлено для рассмотрения в Арбитражный суд ХМАО.

Напомним, обрушение произошло 23 августа в доме на улице Садовая, 16 в Мегионе. Во время капремонта часть крыши упала на входные группы, ещё часть повредила мотоцикл и две автомашины. Как ранее сообщал югорском фонде капремонтов Югры, подрядчик восстановит за свой счёт крышу, входные группы, парапет и повреждённый транспорт.

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