Москва, , 09:03 — REGNUM Внедорожник Range Rover угнали в Москве, сообщает 30 сентября телеканал «РенТВ».

Автомобиль был припаркован на улице Нижняя Первомайская. О его исчезновении сообщил полиции владелец машины, 29 сентября написавший заявление о краже. По его словам, преступление совершили в период с 20 по 29 сентября.

Стоимость ущерба, по данным полиции, составила примерно 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники СБУ на Украине задержали 13 человек, подозреваемых в кражах дорогих автомобилей.

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