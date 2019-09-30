Барабинск, Новосибирская область, , 08:59 — REGNUM На ферме в селе Новоспасск Барабинского района Новосибирской области накануне поздно вечером, 29 сентября, произошёл сильный пожар. Чтобы ликвидировать его пожарным и добровольцам потребовалось около четырёх часов, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, пожар был локализован за полчаса, на ликвидацию открытого горения пожарные затратили 15 минут, ещё около трех часов ушло на проливку и разбор сгоревших конструкций.

В ликвидации пожара в деревянном телятнике участвовали 17 человек. Площадь пожара составляла 1,2 тыс. квадратных метров. Под обрушившейся кровлей были обнаружены 154 теленка.

Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.