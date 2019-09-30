Москва, , 08:55 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовало на своём сайте информацию об отсутствии лесных пожаров в России по состоянию на 00:00 мск 30 сентября.

Также известно, что накануне, 29 сентября, на территории страны удалось потушить все семь лесных очагов, общая площадь которых составляла 94 га.

«На тушении лесных пожаров было задействовано 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов на мониторинге и два воздушных судна», — пояснили в федеральном ведомстве.

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Напомним, большинство лесных пожаров этим летом бушевало в Сибири и на Дальнем Востоке. К концу июля их общая площадь, по мнению Гринпис, превысила пять миллионов гектаров, а дымовой шлейф ощутили жители трёх федеральных округов: Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе состоявшегося недавно в Красноярске совещания по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования заявил о безответственности должностных лиц в Иркутской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях при тушении так называемых лесных пожаров-отказников.

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Но, несмотря на петицию, которая собрала несколько сотен тысяч голосов, власти не стали вводить режим ЧС из-за этого природного бедствия. А в ответе российского правительства на запрос депутата Госдумы РФ Михаила Щапова (КПРФ) и вовсе сказано, мол, не вводили режим ЧС, потому что регионы не просили. Тем не менее депутат попросил главу правительства России Дмитрия Медведева признать работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой неудовлетворительной.

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