Москва, , 08:51 — REGNUM На территории России не осталось ни одного лесного пожара. Об этом сообщила Авиалесоохрана.

В сообщении о лесопожарной обстановке на 00:00 (мск) 30 сентября отмечается, что в лесах не зафиксировано возгораний ни в одном из субъектов Российской Федерации.

Также отмечается, что за 29 сентября службы ликвидировали 7 лесных пожаров, которые охватывали 94 гектара. В этот день для тушения огня было задействовано 100 человек, 24 единицы техники и 2 воздушных судна. Еще 13 самолетов осуществляли мониторинг пожаров с воздуха.