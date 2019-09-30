Триполи, , 08:49 — REGNUM По меньшей мере 71 нелегальный мигрант, спасенный с потерпевшего бедствие судна и доставленный на берег к востоку от Триполи, рано утром 29 сентября бежал в неизвестном направлении. Об этом на условиях анонимности рассказал информационному агентству Reuters представитель ВМС Ливии.

Об этом инциденте агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило поздно вечером в субботу, 28 сентября. Судно с десятками мигрантов опрокинулось у ливийского побережья, и ливийская береговая охрана отправила патрульный катер для их поиска. Мигранты находились в открытом море без еды и воды в течение четырех дней, передал представитель ВМС.

В результате инцидента никто из мигрантов не утонул и не пострадал, двум мигрантам предоставили медицинскую помощь, добавил он.

«После того, как нелегальные мигранты были возвращены на берег около 9:30 утра (в воскресенье, 29 сентября), они бежали», — сказал чиновник.

Инцидент произошел в городе Аль-Хумс, примерно в 120 км к востоку от Триполи.

Представитель Военно-морского флота, выступая в Аль-Хумсе, сказал, что не было никаких приказов использовать силу для перехвата мигрантов, и чиновники не пытались переместить их в центры содержания под стражей.

Ливия является одним из основных пунктов отправления африканских мигрантов, спасающихся от нищеты и войны. От берегов Ливии мигранты пытаются добраться до Италии на лодках.