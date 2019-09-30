Веллингтон, , 08:34 — REGNUM Небольшой двухместный самолет разбился недалеко от Веллингтона, столицы Новой Зеландии. Об этом сообщило 30 сентября издание Herald Sun.

Уточняется, что самолет вылетел 29 сентября с аэродрома Фокспайн. Он отправился в город Парапарауму. После того как воздушное судно не прибыло к месту назначения, были организованы его поиски.

Обломки самолета обнаружили 30 сентября в горах Тараруа. В нем нашли тела двух погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября в Башкирии при жесткой посадке дельтаплана пострадала женщина.