Челябинск, , 08:27 — REGNUM В Челябинской области два человека погибли на скользком участке трассы М5. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает «Южноуральская панорама», автомашина Chevrolet Lacetti оказалась вынесена в кювет. Это произошло возле перевала Уреньга. Перед этим на скользкой дороге водитель не справился с управлением.

По данным полиции, авария произошла вечером 28 сентября. Погибли пассажиры 1936 и 1963 года рождения.

Как пишут некоторые СМИ, также в ДТП есть пострадавшие.