Челябинск, 30 сентября 2019, 08:27 — REGNUM В Челябинской области два человека погибли на скользком участке трассы М5. Об этом пишут местные СМИ.
Как сообщает «Южноуральская панорама», автомашина Chevrolet Lacetti оказалась вынесена в кювет. Это произошло возле перевала Уреньга. Перед этим на скользкой дороге водитель не справился с управлением.
По данным полиции, авария произошла вечером 28 сентября. Погибли пассажиры 1936 и 1963 года рождения.
Как пишут некоторые СМИ, также в ДТП есть пострадавшие.