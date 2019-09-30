Уфа, , 08:32 — REGNUM Прокуратура Башкирии добилась назначения реального лишения свободы нетрезвому водителю, совершившему смертельное ДТП. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По словам правоохранителей, 23-летний виновник ДТП был приговорен к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что в мае 2019 года мужчина в пьяном виде поехал на автомобиле в соседний населенный пункт. На трассе он не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. В результате аварии 30-летний пассажир, который находился в машине, получил тяжёлые травмы, от которых и скончался по пути в больницу.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким, и обжаловала приговор суда в апелляционном порядке.

Верховный суд Башкирии согласился с доводами надзорного ведомства и приговорил виновника ДТП к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.