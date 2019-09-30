Екатеринбург, , 08:26 — REGNUM В Екатеринбурге скончался водитель Daewoo Nexia, машина которого ночью попала в дорожно-транспортное происшествие на Кольцовском тракте. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД информационному порталу Е1, мужчина умер в больнице.

Как уточнили в полиции, в ДТП пострадали водители двух машин и три пассажира. На данный момент ГИБДД выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие на Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошло ночью. По данным очевидцев события Range Rover на большой скорости врезался сзади в Daewoo Nexia.

В результате ДТП обе машины выбросило в кювет и сильно повредило. На месте происшествия работали спасатели. Пять пострадавших в аварии человек госпитализировали в больницы Екатеринбурга.

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