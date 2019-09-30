Оха, Сахалинская область, , 08:24 — REGNUM Полиция города Оха в Сахалинской области задержала подозреваемого в убийстве 21-летней местной жительницы, которую объявили в розыск несколько дней назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В отношении ранее судимого 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве молодой девушки.

В ходе оперативных действий было установлено, что подозреваемый ехал вместе с жертвой в её машине, произошла ссора и он нанёс ей телесные повреждения, от которых она скончалась. После этого, он вывез тело в зимовьё за городом, облил бензином и поджёг.

Полиция обнаружила останки девушки.

По информации следствия, подозреваемый был ранее сожителем убитой, от которого у неё остались две маленькие дочки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае мужчина убил в лесу женщину и двоих её малолетних детей.