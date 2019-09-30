Тобольск, Тюменская область, 30 сентября 2019, 08:18 — REGNUM В Тюменской области разбираются, почему юных спортсменов из Тобольска отправили в Краснодарский край на финал всероссийских соревнований без денежного обеспечения. Дети со своими наставниками вынуждены были жить в сарае и питаться чем доведётся. Об этом сообщил один из их тренеров в социальных сетях, а также в администрацию президента России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тренер тобольской команды юных легкоатлетов из центра спортивной подготовки Тюменской области Александр Коваленко сообщает, что его воспитанники были направлены на финал всероссийских соревнований по четырехборью «Шиповка юных» в город Адлер Краснодарского края. По приезду выяснилось, что деньги на питание и проживание детей не перечислены. Добрые люди разместили тобольскую команду в сарае. Благо, в Краснодарском крае по-южному тепло. Мало того, тренеру на возмущённые звонки тобольские чиновники от спорта заявили, что деньги придётся потратить свои, а потом их вернут после отчёта о поездке.
Александр Коваленко не смирился с ситуацией и стал, как говорится, бить во все колокола, вплоть до администрации главы государства.
Комментарии к его публикации звучат однозначно: для одного из самых состоятельных регионов страны такое отношение к юным спортсменам, защищающих честь региона, — это «позор», «бесстыдство», «наглость чиновников не знает предела».
В ситуацию вмешался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Поднялся шум и деньги из Тобольска были переведены 28 сентября, сообщает издание Рark72.ru. В итоге выяснилось, что вопрос выделения денежных средств на поездку тобольских школьников был в ведении тюменской федерации лёгкой атлетики, а не муниципальных властей.
Несмотря на неурядицы, юные тоболяки заняли пятое место в общем командном зачёте. Из Адлера они приедут 3 октября.