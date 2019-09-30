Сан-Паулу, Бразилия, , 08:20 — REGNUM Сильный пожар произошел 29 сентября на нефтеперерабатывающем заводе Revap в бразильском городе Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу), передает газета Folha de S.Paulo.

Сообщается, что огонь разгорелся около 15:15 (21:15 мск), пламя охватило цистерны с нефтепродуктами, которые используются для производства мазута и асфальта. Отмечается, что клубы дыма были видны далеко за пределами города.

Как пишет газета, огонь приехали тушить 29 пожарных, задействовано 12 автомобилей. По состоянию на 20:45 (3:45 мск) возгорание не было ликвидировано. По сообщениям пожарной службы, ЧП обошлось без пострадавших.

Причины пожара выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября в Иркутской области пожар унес жизни двух девочек-близнецов.