Нинбо, Китай, , 08:23 — REGNUM Девятнадцать человек погибли в результате пожара, возникшего 29 сентября на заводе в городе Нинбо на востоке Китая, накануне Дня образования Китайской Народной Республики, главного государственного праздника страны. Об этом передает агентство Associated Press.

Пожар вспыхнул в воскресенье днем на заводе, производящем «предметы первой необходимости». Ведется следствие с целью установления причины возгорания.

ЧП произошло на следующий день после того, как 36 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на скоростной автомагистрали в Восточном Китае.