Анкара, , 08:03 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны в провинции Сиирт, об этом 29 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Военные проводили спецоперацию в сельских районах указанной провинции. В настоящее время рейды продолжаются.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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