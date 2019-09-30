Ноглики, , 07:57 — REGNUM В Ногликах Сахалинской области из окна третьего этажа 29 сентября выпала пятилетняя девочка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации местных жителей, выпавшего ребёнка увидела женщина и вызвала скорую помощь. Позже выяснилось, что мать в это время спала, будучи в нетрезвом состоянии. У неё двое детей. Органы опеки собирались лишить женщину родительских прав, но так и не довели дело до конца.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери пятилетней девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, подобное происшествие случилось ранее в Якутске — оставленный без присмотра мальчик пяти лет вышел на балкон квартиры на третьем этаже и выпал с окна.